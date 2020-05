New Articles

Lørdag morgen, klokka 09.50, fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt i grøfta i Orkland kommune.

– Bilføreren har oppgitt at han kjørte i grøfta for å svinge unna et dyr. Personen skal være uskadd, men bilen er skadet, sier operasjonsleder Frank Brevik.

Brevik sier at bilen ble tauet, og at det er opprettet forsikringssak. Hendelsen skal ha skjedd på Værnesvegen i Lensvik.

LES OGSÅ: Brann i campingvogn