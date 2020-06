Dømt til fengsel og 10 000 kroner i bot

New Articles

En mann i 50-åra i STs nedslagsfelt stod nylig tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha oppbevart narkotika. Det var en oktoberdag i 2018 at politiet fant 17,74 gram amfetamin under bensinlokket i bilen han var fører av. Dette skjedde i Trondheim.

Mannen tilstod lovbruddet. I tida fram mot rettssaken nå i sommer har han ikke pådratt seg nye forhold.

I tingretten ble han dømt til 45 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. I tillegg fikk han en bot på 10 000 kroner.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid. Rettsmøtet varte en drøy time.