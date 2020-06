Denne sommeren må det også være kontroll på fjellfolket

New Articles

Det meldes at det fortsatt er noen snøfonner på vegen inn til Jøldalshytta, men de skal være enkle å gå over. Storerikvollen i Sylan blir betjent først 23. juni da det også der er mye mer snø en normalt på denne tida av året. Dette har skapt utfordringer i forbindelse med åpninga, ifølge Frode Støre Bergrem, som er daglig leder i TT.

Snø i høyden

Det er de siste dager med høye temperaturer som har satt fart på snøsmeltinga i Sylan og Trollheimen, og som nok blir redninga for sommerføret i fjellet.

- Det er bart og sommerlig rundt hyttene, men skal du høyere opp, kommer du fort i kontakt med snøen. Men den er heldigvis stort sett fast og fin å gå på, sier Bergrem som anbefaler å bruke gamasjer for å holde beina tørre.

Turgåere må derimot være obs på at deler av sommermerkinga fortsatt er dekt av snø. Det krever at folk må kunne ta seg fram på egen hånd ved hjelp av kart og kompass eller gps. Det er også stor vannføring i alle bekker og elver.

- Ellers er det viktig å holde god avstand til skavler, da de kalver og løsner ut på denne tida, sier Bergerm.

Kontroll på alle gjester

Også for TT blir denne sommeren en unntaksommer. TT har sagt at det alltid er rom for alle på hyttene deres. Det gjelder ikke i år da de må ha mye mer kontroll på antall personer som er på hytta, for å drive etter trygge rammer i henhold til smittevernskravene.

Det innebærer at gjestene må bestille rom på forhånd. Det gjøres på tt.no.

Blant de selvbetjente hyttene er Kårvatn og Bårdsgarden de to første hyttene som er klare for bruk. De andre selvbetjente hyttene blir klare i løpet av ei ukes tid, ifølge daglig leder i TT.

Topper kan nås

I Trollheimen er det fortsatt en del snø, hovedsakelig i nordvendte fjellsider og i høyden. Trollheimshytta, Bårdsgarden, Kårvatn, Jøldalshytta og Gjevilvasshytta har fine forhold i nærområda. Svartådalen mellom Jøldalshytta og Trollheimshytta er stort sett tørket opp og er fin å gå. Fra Gråhaugen til Trollheimshytta er stien på østsida av Gråsjøen fin å følge. Stortoppen på Trollhøtta kan nås fra Trollheimshytta uten at vi må gå på snø. Okla nås fint fra Bårdsgården, også Kårvatn har topper som er mulig å nå på føttene.

Derimot må det fortsatt påregnes en del snø over Mellomfjell mellom Trollheimshytta og Gjevilvasshytta. Fra Bårdsgarden er det også mulig å gå til Vassendsetra og Gjevilvasshytta.

Minker dramatisk

Det er også en del snø i Sylan, men den minker dramatisk fra time til time i sommervarmen vi har hatt de siste ukene. Det blir trolig mulig å kjøre helt inn til Nedalshytta denne uka hvor det er fine muligheter for dagsturer. De første har prøvd å bestige Storsylen, men de måtte snu på grunn av altfor mye snø i selve oppstigninga. Det regnes med at det vil ta litt tid før denne ruta er sommerklar.

De første turgåerne har derimot allerede gått Norge på tvers fra Stjørdal til svenskegrensa i Tydal hvor det er noen snøparti og store bekker så lenge snøsmeltinga pågår.