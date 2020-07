- En ny tidsregning for oss

New Articles

Det sier Johan Olav Wiggen som er markedssjef hos Møller bil Orkanger. Onsdag morgen fikk han for første gang prøve bilen som har vakt stor oppsikt lenge før den kommer for salg, nemlig VW ID.3. Dette er bilen som kommer i stedet for e-Golf, og ifølge Wiggen vil den nye elbilen være et stort sprang sammenlignet med e-Golf, på flere måter.