Pynter i sentrum av Orkanger

- Vi synes det er viktig å pynte sentrum, så da må vi gjøre noe med det, forteller Gro Rostad fra Orkanger Sentrumsforening.

Flaggene har fem forskjellige farger og skal etter planen henge hele tiden, bortsett fra når andre flagg krever plassen. Det var Marit Mjøen og Gro Rostad fra Orkanger Sentrumsforening som hengte opp flaggene, og de er begge enige om at det var på tide.

- Det kan ikke stå nakne flaggstenger i ei så flott gate, sier Mjøen.

- Og når det er så fint vær, så går det jo an å holde på også, legger Rostad til.

Orkanger Sentrumsforening jobber for et aktivt sentrum på Orkanger. Rostad og Mjøen håper at flere vil benytte seg av den.

- Vi i foreningen har gjort ganske mye for å få opp aktiviteten i Orkanger sentrum, og mener at det er viktig å sette fra seg bilen og heller gå seg en tur i gaten, forteller Mjøen.