KIL/Hemne uten poeng møter lag med full pott

KIL/Hemne har ikke hatt noen drømmestart i årets 1. divisjon. Etter to kamper, har laget like mange tap. Først ble det 2-1-tap hjemme mot storfavoritten Stabæk, sist helt gikk de på en storsmell da de tapte 6-1 for Medkila i Harstad. Det er for øvrig de to lagene som leder avdelingen nå.