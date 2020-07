Forlot Charlton - valgte KIL/Hemne

Jeg bestemte meg for KIL/Hemne etter at jeg møtte spillerne og støtteapparatet under ei treningssamling i Sodvinhallen i juni.

Merk deg navnet Sara Eggesvik. 23-åringen signerte for KIL/Hemne for et par uker siden og fikk sin debut da hun kom inn i pausen mot Hønefos søndag. Hun er utvilsomt en solid forsterkning for laget.