Fikk skrens på bilen og veltet

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter om en bil som hadde havnet på taket ved Skaun Samfunnshus. Det hadde også blitt observert blødende ungdommer i nærheten.

#Skaun: en bil, har havnet på taket ved Skaun Samfunnshus. Det er sett noen blødende ungdommer i nærheten. Politiet rykker ut. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 31, 2020

Like etterpå meldte politiet at det ikke var noen skader, og heller ikke behov for helsehjelp. Ungdommene hadde fått skrens på bilen og veltet.