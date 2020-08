Høystakk på myra er ingen god business

New Articles

For et par uker siden rapportet Søra om slått på gammeldags vis i Bjørndalen. Det understrekes at dette er viktig for bevaring av artsmangfold.

Monsetjåringen Kåre Westgård driver også slått etter gammel tradisjon. På et myrområde nord for Midtskogsvatnet, på grensa mellom Skaun og Orkland, er han på andre året i gang med myrslått. Dette var vanlig i gamle dager, da fôr var en knapp ressurs. Som Ingvald Svinsaas skriver i en av sine bøker, de brukte til og med kniv for å få med seg de siste grastustene.

Westgård vil helst bruke ljå for å leve opp til tradisjonene, men forteller at det er lovlig med maskinell hjelp. Han har fått utarbeidet skjøtselsplan for området, som ligger i en av 28 prioriterte slåttemyrområder i Sør-Norge. Slåttemyrer er en truet naturtype og fylkesmannen kan derfor gi tilskudd til denne typen kulturarbeid hvis retningslinjene følges.

– Men ingen må forledes til å tro at dette er god business, understreker han, kulturbonden som sammen med familien tar tradisjonen til det ytterste, og setter opp høystakk på myra.