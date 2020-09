Har startet asfaltering på fylkesvei 65

New Articles

- Arbeidet startet mandag denne uka, klokka sju om morgenen, sier Per Morten Trymer, operatør hos Veitrafikksentralen (VTS).

Det var onsdag 29. juli at fylkesvei 65 mellom Storås og Garberg, omtrent en kilometer fra rindalsgrensa, ble nattestengt. I tidsrommet fra klokka 21.00 til 05.30 fra mandag til fredag, nattestenges veien på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Men stenginga kom som ei stor overraskelse på bilistene.

Manglet skilt

- Det var nesten fullstendig kaos her. Det var ikke satt opp noe skilt som viste verken nattestenging eller omkjøringsmuligheter. Dermed kjørte bilistene helt fram til der hvor veien var stengt. Jeg snakket med flere av dem, og var selv vitne til at de forsøkte å plotte inn omkjøringsmuligheter på GPS-en, men de fikk ikke opp alternative reiseruter, fortalte frilansjournalist John Storholt, som bor på Rindalsskogen.

Skiltene som signaliserer veiarbeid og som viser omkjøringstrasé skulle opprinnelig vært satt opp fredagen før veiarbeidet tok til. Men de var ikke ferdigprodusert på dette tidspunktet.

- Uheldig og beklagelig

Leder for hovedutvalg vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), sa til ST at han beklager at det ble rot med skiltinga i forkant av veistenginga.

- Det er uheldig og beklagelig at det blir slik. Nå har jeg imidlertid fått tilbakemelding om at skiltinga er på plass og at trafikken flyter som den skal, sa han noen dager etter nattestenginga.

Det er et omfattende arbeid som gjøres på den knapt åtte kilometer lange veistrekningen, etter at fylkespolitikerne tidligere i år fant 18 millioner kroner til oppgradering av veistumpen. Det skiftes stikkrenner, samt at det skal gjøres en del forsterkningsarbeid på selve veikroppen på en del punkter. I tillegg skal veien asfalteres til slutt.

Asfaltering til torsdag

Og asfalteringa som altså startet sist mandag, skal etter planen pågå til og med torsdag kveld denne uka.

- I denne perioden vil veien være åpen hele tida, hele døgnet, men med manuell dirigering, forteller Trymer i VTS.

Det var ifølge John Storholt stort sett turister som stod fast da veien ble stengt på natta. De er ikke kjent i området og skjønte selvsagt ikke at de måtte kjøre ei mil tilbake og velge omkjøring via Lomunddalen.