– En mor skal ikke overleve sitt barn

De kjenner ikke hverandre fra før. Men de møtes over en felles skjebne. Lena Dominguez Andreassen, bosatt på Storås og Inger Marie Ulkestad fra Lensvik, har valgt å fortelle om det tyngste de har opplevd. Det er ingen måte lett å fortelle, men begge er fast bestemt på å gjøre det. Det er deres bidrag for å belyse et det vonde og tabubelagte temaet selvmord.