Hjelper barnløse med å få barn, og villsauer med lamminga

Lien gård, eller Lia som den kalles, ligger høyt oppe på Togstadjåren med flott utsikt utover orkladalføret. Opp i lia beiter de nesten hundre villsauene. De to islandshestene, Snotri og Krummi, holder fredelig til bak fjøset, mens grisene Rosa og Adrian har pløyd marka ved grisefjøset. I løpet av formiddagen har de greid å ødelegge et blomsterbed ved griseinnhegninga også. Hunden Ulla terger de åtte flotte brahmahønene og de to hanene gjennom hønsenettingen, samtidig som den fotfølger matmor og sørger for å være linselus på absolutt alle bildene.