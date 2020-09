Søstertreff i den nye fabrikken

New Articles

Som rådmann i daværende Orkdal kommune har Ingvill Kvernmo fulgt hele prosessen som endte med at Norsk kylling til slutt valgte å etablere seg på Orkanger. Hun har vært kommunens øverste leder i den møysommelige arbeidet med å komme seg over alle motbakkene fram mot et endelig ja fra Norsk kylling - og ikke minst fra Fylkesmannen og fylkeskommunens side.