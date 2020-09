Optimistisk trener

Å ha så mange gode spillere som fighter om to plasser, er en enorm styrke.

KIL/Hemne er i dag vertskap for Grei på Hemne Sparebank Arena. Begge lag har 12 poeng, men hjemmelaget har en kamp til gode etter at kampen mot Øvrevoll Hosle for ei uke siden ble utsatt.