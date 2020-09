Totalkollaps på overtid

New Articles

- Dette var en brutal nedtur!

Det sier KIL/Hemne-trener Robert Hundstad etter 2-2-kampen hjemme mot Grei lørdag.

Hjemmelaget ledet komfortabelt 2-0 i 91 minutter. Så greide Grei å score to mål før sluttsignalet gikk. Straffen som fastsatte sluttresultatet kom fire minutter på overtid.

- Slikt skal ikke skje. Vi ble straffet for noen avgjørende feilvurderinger i sluttsekundene. Vi lager helt unødvendig trøbbel for oss selv, sier Hundstad.

- Aldri mer

KIL/Hemne stilte godt forberedt til kampen som «alle» sa på forhånd at de skulle vinne. Ikke minst hadde de også bortekampen mot Grei fra 2. august i friskt minne. Da ledet hemnværingene 1-0 til siste minutt, og ble straffet med ei utligning. Dette skulle ikke skje igjen. Så skjedde det likevel. Men nå dobbelt så brutalt.

- Med unntak av en periode i begynnelsen av andre omgang da vi slapp dem til to-tre sjanser, så kjørte vi denne kampen. Vi sto nærmest og ventet på ei 3-0-scoring, uten at vi greide å sette den siste spikeren i kista. Så fikk vi altså den brutale nedturen på overtid, noe som er et eksempel på hvor tøft det er i førstedivisjon, sammenlignet med andre. Det skal så lite til for å bli straffet, sier Hundstad, som sammen med laget stadig lærer noe nytt på dette nivået.

- Alle vet at de fleste kamper varer i over 90 minutter. Nå har vi lært at det som skjedde mot Grei aldri skal skje igjen, sier Hundstad, som trekker fra Dina Hegerberg i en ankerrolle på midtbanen som den store spilleren i kampen.

Grei også i cupen

Sju minutter før pause ga Mari Smevoll KIL/Hemne ledelsen med et etterlengtet mål. Spissen har ikke scoret siden erieåpninga mot Stabæk 12. juli. Derfor var dette en kjærkommen scoring for Surnadal-jenta. I det 75. minutt ble hun byttet ut, til fordel for Sandra Johansen, som like godt la på til 2-0 ni minutter seinere.

- Sandra hadde et veldig positivt innhopp. Når det gjelder Mari, var det et taktisk bytte med tanke på et tøft kampprogram for tida, sier Hundstad.

For allerede onsdag spiller KIL/Hemne cupkamp. Motstand? Jo, det er Grei - for tredje gang denne sesongen.

- Vi reiser til Oslo med en målsetting om seier. Jentene er revansjelystne etter å ha mistet seieren i sluttsekundene to ganger mot dem. I tillegg kommer vi til å rokere litt på laget og la flere spillere få prøve seg i cupkampen, sier han.

Trenerens hodepine

For det er fullt alvor igjen på søndag. Da kommer Medkila på besøk til Hemne Sparebank Arena.

- Medkila er etter min mening den største positive overraskelsen i årets 1. divisjon, sier Hundstad.

Også i den kampen vil det lyse revansjelyst ut av øynene på KIL/Hemne-spillerne. 19. juli, i årets andre seriekamp, tapte de hele 6-1 på Harstad stadion.

- Serien er klart viktigst for oss, men både mot Grei og Medkila skal vi ha lagt helgas kamp bak oss. Jeg har stor tro på at vi skal slå dem.

Robert Hundstads største hodepine, er at han ikke er til stede på kampen selv.

- Dette blir den eneste kampen jeg går glipp av i år. Årsaken er at jeg har en sønn som skal konfirmeres, så jeg må følge med på sosiale medier.