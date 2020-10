New Articles

I helga ble det kjørt V75 på Biri, med fullt fokus på kaldblodshesten. Samtlige løp var nemlig forbeholdt kaldblodshester, i tillegg til at Veikle Balders landsfinale for toåringer ble avviklet. Og for samboerparet Bjørn Magne Oddli og Anne Skjevik, ble helga en gedigen opptur på flere fronter.