Trosset trang fødsel, sårskader og beinbrudd

I sin andre start i karrieren leverte tre år gamle Brioso en råsterk innsats til seier på Leangen mandag. Men veien fram til seremoniplass har vært ekstremt kronglete for hesten, som eies av Lars Storås, Nina Romkes Storås, John Atle Dørdal og Bjørn Anshus.

"Trang fødsel"

For livet kunne vært over allerede ved fødselen for Brioso.

- Han var veldig stor, og det holdt på å gå galt under fødselen. Det viste seg at han lå feil, og jeg måtte tilkalle dyrlege. Veterinær Roger Andersen kom, selv om det var sent på kvelden, og sørget for å få ham ut. Han kunne etterpå slå fast at det hadde bare vært snakk om minutter, så ville det ha gått galt, forteller Storås.

Stygg sårskade

Men problemene skulle ikke stoppe der. Allerede etter to uker ble det mer prakk.

- Han var bare to uker gammel da han fikk et stygt kutt på en bakfot. Kuttet var så dypt at man kunne se både beinpipa og leddet. Veterinær Ola Martin Foss var usikker på om han ville berge, men han gjorde en fenomenal jobb med å sy ham sammen, og heldigvis gikk det bra, forteller Storås.

Men på høsten som åring dukket det opp nye problemer.

- Han ble hengende fast etter hasen, sannsynligvis etter en tråd. Dermed fikk han en ny sårskade som det tok lang tid å lege.

Beinbrudd

Etter dette holdt hesten seg skadefri og frisk - ei stund. Han ble trent jevnt og godt, og på høsten som toåring var han klar for mønstringsløp, som han klarte med glans. Men gleden over dette, varte ikke lenge. Bare ett døgn.

- Dagen etter det siste mønstringsløpet var han halt. Det skulle vise seg at han hadde hovbeinsbrudd. Dermed ventet tre måneder bokshvile, før jeg endelig kunne starte å trene igjen 1. februar i år.

- Stor opplevelse

Og siden har hesten vært hel og frisk. Mandag var det duket for karrierens andre start, Med Inge Melby i sulkyen. Fra førstespor føk ekvipasjen til tet, og siden så verken hest eller kusk seg tilbake. Seieren ble av det kontrollerte slaget.

- Etter alle problemene hesten har vært igjennom, hva gikk gjennom hodet ditt da du sto på seremoniplass mandag?

- Jeg klarte ikke å si så mye. Tårene presset på. Denne hesten betyr noe spesielt for meg. Det var utrolig stort å få oppleve dette, forteller Storås, som i tillegg til å være trener også er oppdretter av hesten.

Imponerte

Og det var flere lokale hester som imponerte mandag. I dagens første løp utklasset nærmest Jo Magner Kvåles Kvåles Ruin konkurrentene. Den Anne Dahlshaug-trente Yarrah Boko-sønnen satt i tet på første svingen, bukket til publikum da han passerte restaurantbygget, før han forlot konkurrentene mot slutten av løpet.

I dagens tredje løp tok Glenn Ivar Helgheims Storm Teddy en oppskriftsmessig seier som stor favoritt, mens rindalingen Danny Delight fulgte opp montesuksessen fra ei lokalkjøring i Surnadal nylig, ved å vinne dagens monteløp med Trude Kleveland på ryggen.

Lokale resultater:

1. løp: 1) Kvåles Ruin 1.18,6, 5) Electron 1.19,2

2. løp: 3) Racer Coin 1.17,4

3. løp: 1) Storm Teddy 1.25,8

4. løp: 1) Danny Delight 1.18,1, 3) Baltic On Line 1.18,5, 4) Gabor BR 1.19,7, 5) Frascati BR 1.17,9

5. løp: 3) C Brillianto 1.14,1, 5) Federal Crown 1.14,3

6. løp: 2) Stormare 1.29,1, 3) Møre Bella 1.29,3

7. løp: 1) Brioso 1.20,7

8. løp: 3) MK Super 1.35,2, 8) Spang Anna 1.39,5