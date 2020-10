Sprudlende markering på E39

Jeg har ikke hørt et ord om at noen ser mørkt på at vi får en anleggsperiode. Vi gleder oss til alle sammen.

Odd Jarle Svanem, ordfører i Heim, og Solvår Skogen Sætherbø, frontfiguren for den såkalte gulstripeaksjonen, tok onsdag det første spadestikket som markerer oppstart for strekningen Leirvika-Renndalen på E39 mellom Stormyra og Betna.

Det ble en festlig sammenkomst like ved Valsøybrua, der ordføreren hadde medbrakt alkoholfri champagne for å lage en sprudlende stemning.

Stor glede

- Nå er vi i gang, denne dagen har vi ventet på lenge. Nå ser vi gravemaskinene stå klar, og det er et håndfast bevis på oppstarten, sier Odd Jarle Svanem til ST.

- Jeg har vært så spent og har ikke klart å roe meg ned. Folk har også vært nysgjerrige, sier Solvår Skogen Sæterbø.

For denne markeringa har hun ikke hatt anledning til å markedsføre i særlig stor grad.

- Dette ville blitt en stor folkefest, men på grunn av koronasituasjonen ble det en litt mer «lukket» seanse, sier hun.

- Hva sier folket du snakker med?

- Å, de gleder seg sånn til oppstarten. Det er bare positivt å høre, det tror jeg er gjengs for alle. Jeg har ikke hørt et ord om at noen ser mørkt på at vi får en anleggsperiode. Vi gleder oss til alle sammen, sier Sæterbø.

Egen E39-sang

- Dette har vi vært forberedt på, og vi visste det nå skulle bli oppstart. Men det er likevel noe spesielt at vi er her fysisk og ser at maskinene og entreprenøren er klar til oppstart. Nå er det ingen vei tilbake, sier Helga Grønset Hjorthol, en annen i gulstripeaksjonen.

- I dag har jeg denne «yes-følelsen», det kjennes ganske godt, sier Tora Vaagan Hofset.

Det var da også trioen Sæterbø, Hjorthol og Hofset (det fjerde medlemmet Juanita Møkkelgård var forhindret fra å delta), som marsjerte taktfast mot skiltet, der det står at Leirvika-Renndalen åpner i 2022, da høytideligheten startet onsdag. Her var det både trompetfanfare og spesialskrevet sang som Hjorthol framførte mens trafikken dundret forbi bare få meter unna.

- Vi hadde tre vers fra før. Vi skrev til et fjerde vers i dag, og så får vi det femte når alle de tre delstrekningene er ferdig i 2024, sier Hjorthol.

- Hadde vi stått her i dag uten gulstripeaksjonen?

- Det vil jeg si er umulig å svare på.

- Positivt engasjement

Odd Jarle Svanem var raus med rosende ord om gulstripedamenes innsats i sin tale.

- Jeg ble ordfører i 2015, men jeg vil berømme både gulstripedamene og Ola Rognskog - ordfører i gamle Halsa i 12 år - for den innsatsen som er gjort for den tid. Ola, som dessverre var forhindret fra å delta i dag, har hatt E39 fremst i panne og øverst i papirbunken lenge. Når det gjelder gulstripeaksjonistene, har på folkelig vis og med masse humor bidratt til at vi har lyktes. Ola og jeg - to «gamle karer» - har ikke vært i tvil om at det var bedre å sende disse flotte damene til Stortinget for å drive lobbyvirksomhet, enn oss to. Gulstripeaksjonen har ført til stort positivt engasjement for saken, sa Svanem.

Han kom også inn på at en ny og mye mer trafikksikker vei som binder sammen to fylker og byer, også vil bidra til i enda sterkere grad å styrke samholdet i nykommunen Heim. De kjempet altså sammen som to kommuner i to forskjellige fylker for å få penger til veien. Onsdag sto de sammen som én kommune i ett fylke.

Ramme på 2,4 milliarder

Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen er prosjektleder for de tre delstrekningene som gjenstår. Han synes det er helt naturlig å invitere gulstripeaksjonistene spesielt til denne seansen.

- Det ville i hvert fall ha vært helt unaturlig ikke å invitere dem, sier Innerdal til ST.

Han kalte markeringa en stor milepæl, og også han kom inn på at koronasituasjonen sto til hinder for et større arrangement. På vegne av samferdselsdepartementet frambrakte Innerdal er beklagelse for at ingen derfra hadde anledning til å stille.

Når de tre siste delstrekningen på etappen Stormyra-Betna står ferdig, forhåpentlig i 2024, er det til sammen bygd 26 kilometer ny vei, det vil si 4,8 kilometer kortere enn den opprinnelige. Kjøretida på strekningen kortes ned med sju minutter. Kostnadsrammen er på vel 2,4 milliarder kroner for alle tre delstrekningene.

Mye av arbeidet med to av de tre strekningene vil foregå i jomfruelig terreng og således gjøre arbeidet lettere, men den strekningen som ligger nærmest Vinjeøra for det meste omfatter utbedring av eksisterende vei.

Vil bruke de lokale

Det er Bertelsen og Garpestad (B & G), ei familiebedrift med hovedkontor i Egersund, som er tildelt entreprisen med å bygge delstrekningen Leirvika-Renndalen. Firmaet har allerede solid erfaring fra midtnorsk veibygging; de bygde strekningen forbi Krokstadøra og Åstfjordkryssinga på Lakseveien, et prosjekt som er klar til åpning i desember en gang.

- Vi kommer til å bruke lokale entreprenører og lokalt næringsliv når vi trenger, for på den måten å skape lokal verdiskaping den tida vi er her, sa prosjektleder Oddvar Hamre i B & G i sin tale.

Han sier at de ansatte trives godt med å være trøndere.

- Vi har møtt masse trivelige folk den tida vi har vært her, og det er vi sikre på skal fortsette også her, sier han.