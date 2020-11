New Articles

Spørsmålet om lukkede gruppemøter har vært prøvd for Sivilombudsmannen. Han fikk i 2009 en sak til behandling fra avisa Stjørdalens Blad, som så seg lei av at partier med flertall i kommunestyret i Stjørdal hadde lukkede gruppemøter som ofte ble avgjørende for utfallet av en sak.