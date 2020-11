Han gikk fra klokker til å bli diktator

New Articles

-Jeg har vanskelig for å ta imot skryt. Jeg blir liksom så flau og vet ikke helt om jeg skal tro på folk, sier den blidspente børsværingen og innrømmer at han aldri har likt å stikke seg fram på egne vegne.

Desto mer liker han å være med.

Vokst opp med artikailla

Store ambisjoner og spisse albuer er han helt fri for også når det gjelder scenen. Han søker ikke etter store roller og går ikke på audition. Han foretrekker å være i miljø og sammen med folk han trives sammen med og der han har god kjemi med andre. Det miljøet har han funnet i musikk- og teatermiljøet i Hommelvika.

Jo Arne vokste opp med en pappa, Finn O. Fosmo, som var ivrig revyskuespiller, blant annet i Skaun Artikailleri.

- Jeg tror jeg var på alle øvingene til Artikailleriet og kunne tekstene bedre enn kaillan selv, ler han.

Teater og politikk

Første gangen Jo Arne Fosmo sto på en scene, var han 11-12 år. Men det var først da han som 17-åring i 2012 var med i musikalen Carl Halk på gården Karlslyst i Hommelvika, at det begynte for alvor. I revy- og teatermiljøet i Hommelvika har han gått en god skole blant annet sammen med søskenbarnet Torstein Fosmo som nå er utdannet operasanger.

Som 19-åring flyttet Jo Arne til Hommelvika da han begynte ved lærerskolen på Levanger, og også hadde behov for litt miljøforandring. At han samtidig ble med i teatermiljøet og også i Arbeiderpartiet i Hommelvika, var ren bonus for den samfunnsengasjerte unggutten.

Inn med morsmjølka

Arbeiderpartiet har han fått inn med morsmjølka både på mor- og farssida.

- Både foreldre og besteforeldre har vært aktive i arbeiderbevegelsen. Det er ikke nødvendigvis noen automatikk i at jeg fortsatte i samme parti som dem, men det er noe med verdigrunnlaget du er vokst opp med, sier Jo Arne som ikke kan huske et familieselskap, verken i familien Johnsen eller Fosmo, uten politiske diskusjoner.

- Vi ble ikke alltid enige da Arbeiderpartiet favner bredt, men vi ble i alle fall ikke rykende uenige, smiler han.

Han beklager alle personkonfliktene som har preget Arbeiderpartiet de siste åra, og minner om politikken - Arbeiderpartipolitikken - som han mener er beste politikken til alle tider.

Beskjeden

Engasjementet hans i politikken har gitt ham politiske verv i Malvik kommune, der han er vara i kommunestyret og medlem av kirkelig fellesråd og hovedutvalg for helse og velferd. Heller ikke innen politikken har han ambisjoner utover det å være med og bidra.

Så er han kanskje litt beskjeden da?

- Jeg har alltid vært beskjeden, men når jeg først begynner å snakke, så stopper jeg ikke, ler han og registrerer at penna til journalisten glir for sakte til å få med seg det han sier.

Politisk nerd

Politisk interessert som han er, har han fulgt det amerikanske presidentvalget langt ut på morgenkvisten. Det har han gjort siden 2004, da han var bare 11 år.

- Jeg er egentlig en politisk nerd, sier han.

Natt til onsdag krøp han til køys først i femtida om morgenen.

- Det var egentlig ingen vits, da ingen ting endret seg i løpet av natta, sier han og slår samtidig fast at det amerikanske valgresultatet så absolutt har betydning også for Norge.

Han er også overbevist om at Joe Biden er den mest samlende presidenten for USA akkurat nå, tross alt.

- Han er den meste moderate demokraten og representerer middelklassen, sier han.

Mye arbeid

Samtidig som han følger thrilleren rundt det amerikanske presidentvalget, er han på kveldene intenst til stede i rollen som Juan Peron i musikalen Evita. Selv om han siden teaterdebuten i 2011 har gjort flere store roller på teaterscenen i Hommelvika, er denne rollen den desidert vanskeligste og største han har gjort.

- Det kreves mye sanglig, rytmisk og uttrykksmessig, sier han, og har for en gangs skyld tatt til seg den rosende omtalen.

- Det kjennes greit ettersom jeg har lagt ned så mye arbeid, sier Jo Arne som til sammen gjør 10 forestillinger av Evita denne høsten i kulturhuset i Hommelvika.

Fascinerende historie

Så har han også forberedt seg godt for å bli kjent med denne mannen, Juan Peron, som var president i Argentina i flere perioder, blant annet fra 1945 til 1952..

- Utad framsto han som en bra statsmann. Innad var han en litt nervøs diktator som hadde Evita, et skikkelig maktmenneske ved sin side, som egentlig styrte alt, sier Jo Arne som har sett både filmen Evita og hørt på mange podkast om den ekteparet Peron som styrte egenveldig i Argentina.

- Det er en veldig fascinerende historie. Hvem var dette mennesket? Var han venstre- eller høyrepopulist? Han var i alle fall en diktator som utøvde rå makt, fastslår han.

Teaterfamilie

Teaterfamilien Fosmo er med og preger denne oppsettinga av Evita med Torstein som regissør og Ranveig (Torsteins kone), tante Randi Fosmo og pappa Finn i koret. Men hovedrollen som Juan Peron, er det Jo Arne som innehar i sterkt samspill med Mildret Marita Ramberg Røthe som den berømte Evita, mens Ståle Tørring har fortellerrollen.

- Musikk og teaterlivet er sterkt i Hommelvika, sier Jo Arne som har jobbet flere år som lærer i Hommelvika.

Brenner for kultur

Nå bruker han noen år på å prøve andre ting og se på om det er andre yrker han vil satse på.

- Jeg er bare 27 år gammel og kan ombestemme meg mange ganger ennå. Det er kultur jeg brenner for å jobbe med, sier Jo Arne som i tre år var klokker i Børsa kirke da han var bare unggutten.

- Det var trivelig arbeid, og så fikk jeg synge salmer, sier Jo Arne som synes det er altfor sjelden at vi tar fram salmeskatten.

Han tror ikke han blir utøvende artist på heltid i framtida, for det er noe med disse spisse albuene han mangler. Men han ser gjerne for seg å jobbe administrativt for å legge til rette for gode kulturopplevelser. Så får han være en glad amatør på scenen i tillegg. For trivsel og god kjemi med andre, har han lært seg er viktig og helt avgjørende i dette livet.