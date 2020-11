Oransje beredskapsnivå får konsekvenser for heimevernsøvelse

New Articles

Koronasituasjonen fører til endringer for årets heimevernsøvelse i Heim heimevernsområde. Det skjer etter at kommunen tidligere denne uka besluttet å gå over til oransje beredskapsnivå, som følge av at det i løpet av relativt kort tid er bekreftet fire smittetilfeller i kommunen.

- Det blir øvelse, men i et mye mindre omfang enn først planlagt, forteller John Arnold Merkesnes, som er liaisonoffiser i heimevernet i Heim heimevernsområde.

Det er kun nøkkelpersonell som er innkalt denne gangen. I stedet for 120 heimevernssoldater, blir det kun 25 i år.

- Vi tar hensyn til smittesituasjonen, og vi kommer til å dele opp denne gruppa slik at ikke alle 25 er der samtidig, sier Merkesnes som legger til at de har en nær dialog med kommuneoverlegen og kommunens beredskapsgruppe.

Det er sendt ut epost til alle som dette angår.

- Vi er imidlertid usikre på om den er mottatt av alle, så vi vil derfor informere om dette gjennom lokalavisa.