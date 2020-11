Orkdal trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittenivå

New Articles





Hele 27 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver (oppkjøring) i førerkortklassene personbil (B), personbil og tilhenger (BE) og traktor (T) har fra tirsdag 10. november oransje smittevernsnivå, opplyser Statens vegvesen.

Årsak til disse tiltakene er at stadig flere områder i landet har økt spredning av Covid -19 viruset. I tillegg følger Statens vegvesen opp myndighetenes krav om økt smittevern. Varighet for tiltaket: Inntil en positiv endring skjer.

Utvikling

Mandag 2. november var status 14 prøvesteder på oransje smittevernsnivå, mandag 9. november var det 23, og fra tirsdag denne uka er det altså 27 prøvesteder som er lagt på oransje smittevernsnivå.

Dette gjelder følgende trafikkstasjoner: Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.

Landets øvrige trafikkstasjoner er på gult smittevernsnivå.

Smittevernsnivå

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.

• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

• Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.

• Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

• Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.