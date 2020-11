Har troen på at brygga vil stå ferdig neste år

– Det er tatt alt for lite vare på fjord- og fisketradisjonen som var her på Orkanger i gamle dager.

En jovial dugnadsgjeng er for fullt i gang med gjenoppbyggingen av den mye omtalte Jenssenbrygga. I over ett år har de møttes hver mandag og torsdag, for å få den gamle brygga til Terna på Orkanger. Nå har de kommet seg dit.