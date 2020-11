Skrenskjøring - Vi har opplevd at de beskytter sine poder

New Articles

- Vi er fullstendig klar over at det har vært, og er, en utbredt kultur for såkalt skrenskjøring i øvre deler av Skaun kommune, blant annet over Skaunaskogen. Vi hadde kanskje trodd at det hadde roet seg litt nå, etter at det var et utbredt problem for noen få år siden. Uansett så er dette en livsfarlig aktivitet som vi ønsker å få stoppet, sier lensmann Tor Kristian Haugan ved Orkdal lensmannskontor.