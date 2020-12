Arrangerer skirenn, men vil unngå for mange deltakere: - Det er veldig spesielt

New Articles

Rindalsrennet er et svært populært skirenn som trolig ville lokket langt over grensen til hva som er tillatt på arrangementer med dagens restriksjoner. Nå flytter arrangøren rennet, fjerner mesteparten av klassene og samarbeider med IL Nor om å få til skirenn.

- Rindalsrennet blir flyttet til 4. juledag. Vi utsetter i håp om at det blir snø til å arrangere ved Igltjønna skistadion, men tenker uansett å arrangere på reservearena i Helgetunmarka hvis det ikke kommer snø. Akkurat nå ser det ikke så lyst ut selv om det ser ut som det er meldt mengder med snø til 4. juledag. Rennet går nok trolig i Helgetunmarka, men det gjenstår en stor dugnad for å få det i orden, sier leder for skiavdelingen i Rindal IL Håkon Solvik.

Deler opp rennet

Rindalsrennet blir i år bare for junior- og seniorklassene. IL Nor arrangerer Sparebank1 Cup bare for klassene 13-16 år 3. juledag. Disse tiltakene er gjort i samråd med skikretsen for å sikre at deltagerantallene er på et kontrollert nivå, godt under 300.

- Hadde vi arrangert Rindalsrennet med alle klassene med så lite skirenn som har vært så langt, så er jeg sikker på vi ville passert 500 deltakere og det kan vi ikke ha. Ved å arrangere bare for junior og senior, føler vi oss trygg på å holde oss innenfor regelverket, sier Solvik.

Rennet inngår i Midtnorsk juniorcup, og teller som Sparebank1 Cup for løpere fra Sør-Trøndelag Skikrets.

- Hvordan er det å arrangere skirenn hvor dere prøver å unngå å få for mange deltakere?

- Dette er jo en helt ny situasjon og den er veldig spesiell. Men vi har ikke annet valg enn å gjøre det slik, når situasjonen er som den er. Da blir det dessverre et redusert tilbud, sier Solvik.

Det er ikke tatt en endelig beslutning på om Rindalsrennet skal arrangeres i Helgetunmarka eller om det blir arrangert på Igltjønna skistadion. Skiforholdene på IL Nors stadion er heller ikke optimale. Det er mulig at begge arrangement går i Helgetunmarka.

Ikke tilbud for 8 til 12 år

Klassene 8-16 år blir fjernet fra Rindalsrennet, og alle som da blir avmeldt skal motta en melding om dette. Deltakerne i klasse 13-16 år som allerede hadde meldt seg på Rindalsrennet må selv melde seg på i IL NOR sitt renn i Sparebank1 Cup. Allerede påmeldte deltakere i junior- og seniorklassene i Rindalsrennet trenger ikke å foreta seg noe, skriver Rindal IL på sine hjemmesider.

Aldersklassen 8 til 12 år vil ikke få noe tilbud om å gå skirenn på disse to arrangmentene. Solvik synes det er trist, men viser til at det er en anbefaling fra kretsen.

- Det høres nok litt brutalt ut, men det er altså en anbefaling vi har fått fra kretsen. Kretsen har videre oppfordret de enkelte klubbene om å få til klubbarrangement for denne aldersklassen slik at også de skal få et tilbud og ikke bli glemt, sier Solvik.