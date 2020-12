New Articles

Lørdag skriver Rennebu kommune på sine hjemmesider at de har fått et nytt påvist smittetilfelle i kommunen. Personen er nærkontakt til en koronasmittet beboer ved Rennebu helsesenter, og har derfor vært i karantene siden 11. desember. Kommunen opplyser om at vedkommende har få nærkontakter.