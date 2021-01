Blir pappa igjen i juni - nå vurderer han klubbfremtiden

New Articles

Det er ovenfor VG at Rosenborg-vingen bekrefter at han og samboeren Linn Lyngmo venter sitt andre barn til sommeren. Fra før har paret sønnen Neo sammen. 31-åringen fra Kyrksæterøra sier at det kommer til å påvirke klubbvalget hans.

– Jeg vil egentlig ikke snakke om fremtiden, men jeg har en klar tanke om hva jeg ønsker. Det settes veldig hensyn til at vi har en til på vei, at fruen har en god jobb og må kunne fortsette i jobben. Så må det være en kul supportergruppe, litt kok rundt klubben, at det er litt liv, at du ikke spiller for tomme tribuner, sier Rosenborg-spilleren til VG.

LSK sportssjef, Simon Mesfin, har uttalt interesse for Helland gjennom Romerikes Blad og kalte Helland for en klassespiller. Helland synes det er hyggelig å bli omtalt positivt, men ønsker ikke å kommentere interessen fra Lillestrøm. Helland har kontrakt med Rosenborg i to sesonger til og svarer følgende på om han er Rosenborg spiller neste sesong:

– Det orker jeg ikke spekulere i. Jeg har fått en ganske tydelig beskjed gjennom media, sier Helland.

31-åringen er også koblet til gamletrener Kåre Ingebrigtsen og Brann.