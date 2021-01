Det gjelder folkehelsa: - Det kommer også ei tid etter koronaen

New Articles

Idretts- og friluftskonsulent i Skaun, Jartrud Marie Åsvold, mener det kan være ekstra viktig i disse tider å tenke på helsefremmende tiltak. Og da gjerne utendørsaktiviteter.

- Det er veldig lett å stenge ned alt, men så har vi alle konsekvensene som det har, sier Åsvold som mener det er viktig å finne en balanse mellom dette å hindre smitte og psykisk helse.

Jevne ut sosiale ulikheter

Her skulle utendørsanlegg og utendørsaktiviteter være midt i blinken i tider hvor det er behov for at folk er aktive, men hvor de ikke skal samles i store folkeansamlinger for å unngå smitte. En målsetning med tilskudda er også å jevne ut sosiale ulikheter.

Frist for å søke om midler hos fylkeskommunen er 1. februar, og Åsvold oppfordrer de som har planer om nye prosjekter, om å søke. Det være seg utstyr til skøytebane, skogslekeplasser eller mindre utendørstiltak i nærområder. Kort og godt alt som kan fremme helse og trivsel, og gjerne utendørs av hensyn til koronapandemien som fortsatt styrer landet.

- Kulturetaten i Skaun er opptatt av å få til kulturaktiviteter innenfor de rammene som finnes, og vi ønsker å ha en god dialog med idretten og de frivillige kulturarbeiderne, sier Åsvold som understreker at denne fylkeskommunale støtten selvsagt gjelder alle trønderske kommuner.

Et strålende eksempel

Hun ser heller ikke bort fra at situasjonen vil kunne bli bedre, slik den var i fjor sommer da mye ble åpnet opp. Derfor er det også selvsagt mulig å tenke mer langsiktig da det også kommer ei tid etter koronaen.

- Men vi vil på ingen måter pushe grenser, og ser at det kan være ambivalent å legge til rette for nye tiltak. Vi må hele tiden vite hva som er riktig å gjøre i henhold til smittevern, sier Åsvold som viser til turløypene til Mikael Aunan som et lavterskeltilbud og et strålende eksempel på helsefremmende og forebyggende tiltak når det gjelder folkehelsa.

- Kanskje er det flere som sitter med strålende ideer, sier Åsvold og føyer til at de ansatte ved kulturetaten, blant annet i Skaun, er der for å gi råd og veiledning.

Disse kan søke

Søknadsportalen ble åpnet i midten av desember 2020, og søknadsfrist er altså 1. februar 2021. I tillegg til at midlene skal støtte helseforebyggende arbeid, har fylkeskommunen som ei klar målsetting å støtte prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som ellers deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger.

De som kan søke, er frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som bor i Trøndelag fylke, vel og merke hvis det ikke er kommersielle interesser bak. Det kan også være samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører som resulterer i langsiktige positive virkninger på folkehelsa. Det kan også være nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid.

Kriterier for tilskudd

Søknad skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan. Minste søknadssum for tilskudd er 10.000 kroner, og maksimal søknadssum for tilskudd er 200.000 kroner. Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av det prosjektet totalt koster. Verdien av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 300,- pr. time. Det gis ikke støtte til ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser. Det gis heller ikke støtte til organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet. Utbetaling av støtte gis i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. i enkelte tilfeller kan deler av støtten utbetales dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.