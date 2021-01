- Vi er en bransje som blør. Nå må det åpnes igjen

New Articles

Hva tenker du om restriksjonene som er satt overfor restaurantbransjen under koronapandemien?

- Jeg tenker at det er todelt, og at restaurantbransjen har ofret mer enn de fleste. Enten så er restriksjonene for lette, eller så er de for strenge. Vi har fått beskjed om at vi kan ha åpent, men det kommer ikke folk. Da får vi heller ingen kompensasjon for å holde åpent. Da hadde det vært bedre og pålagt oss å stenge. Jeg synes også de er for strenge når vi må bruke munnbind; da greier vi ikke å møte folk på riktig måte. At vi heller ikke kan ha grupper på mer enn maks 10., er også håpløst. På Løkken lever vi ikke av restaurantdrift, men av arrangement som for eksempel familieselskaper. Jeg håper vi får tilbake restriksjonene som var før jul med grupper på maks 50.

Hva har det ført til for Bergmannskroa og Orkla gjestebolig?

- Vi prøvde å ha åpent ei uke, for å se om det var verdt det. Da hadde vi nærmere null i omsetning. Da måtte vi stenge og permittere de ansatte, noe som innebærer 14 dagers varslingsfrist, og 14 dagers lønnsplikt. Nå har vi permittert alle bortsett fra to på kjøkkenet. Vi har litt overnatting av folk som jobber på Løkken og litt catering. Slik kan vi forsvare å ha litt drift selv om vi går i minus slik vi har gjort ett år snart. Det blir nok å ta igjen. Vi jobbet steinbra i høst, og vi åpner igjen når restriksjonene blir som før jul. Da har vi veldig mye bra på gang.

Hva mener du lokale myndigheter burde gjort?

- Jeg mener at de bør åpne opp slik at vi får servere grupper som er større enn 50. Munnbindpåbudet bør også oppheves. Jeg har vanskelig for å forstå at vi har de samme reglene her som i Oslo-gryta.

Hvordan er det mulig å planlegge for våren og sommeren nå som alt er så usikkert?

- Vi har lagt alt til rette, og alt er klart. Nå er det bare å ta imot folk. Nå er det opp til publikum å planlegge og bestille, men vi har erfart at det tar litt tid da de lokale innbyggerne blir skremt av tiltaka også. Det vil nok ta ei stund før folk kommer, men nå må vi begynne å planlegge for aktivitet igjen.

Ti måneder med mer eller mindre stengte dører og uteblivende gjester, hva fører det til for bransjen?

- Det fører til at vi mister verdifull kompetanse, og det fører til mange tragedier blant fra tidligere lavtlønnede mennesker som jobber i bransjen vår. Dette er folk som i utgangspunktet ikke har så god økonomi. Men nå skal vi jobbe enda hardere selv om vi har jobbet knallhardt tidligere også. Marginene er ørsmå. Nå trenger vi rett og slett hjelp fra myndighetene i lang tid framover. De bør blant annet sette ned momsen på servering tilsvarende slik de har gjort på take away, slik at vi kan beholde prisene vi har i dag.

Hvordan takler dere situasjonen lokalt på Bergmannskroa?

- Vi har et team som består av kjøkken- og serveringspersonale. Det er høyt kompetente og flinke folk som er hentet inn, og som har jobbet knallhardt. Nå som de er permitterte, er jeg naturlig nok redd for å miste dem. Nå håper jeg å få sette dem i drift igjen, slik at vi blir rigget igjen for sommeren. Vi skal berge.

Siden mars i fjor har regjeringa snakket om at det er en nasjonal dugnad. Hva tenker du om det?

- Nei, det er ingen dugnad. Noen bransjer tjener godt på denne krisen. Vi derimot taper hver eneste dag. Kompensasjonsordningene er en vits for oss som er små bedrifter på bygda. Dugnaden er at det er vi som koker kaffe og serverer bløtkake, og så er det mange andre som spiser denne bløtkaka.

Hva leser du for tida?

- Jeg holder meg oppdatert på bransjen. Det må jeg da jeg sitter i styret for NHO. Og så leser jeg nettaviser og alt av Jo Nesbø. Han er en glimrende forfatter.

Hva gjør du i helga?

- Det blir opp til madammen. Det er hun som er den spreke, og jeg må bare henge meg på henne. Og så får vi besøk av sønnen og kjæresten, og da blir det noe god mat og drikke.

Hva ligger hjertet ditt nærmest akkurat nå?

- Det er å komme i gang igjen med å servere folk, og gi folk opplevelser og hjelpe andre til å lykkes og blomstre.

Nå er vi rastløse og venter i spenning på hva som skjer med de nasjonale restriksjonene i begynnelsen av februar og ikke minst på hva de lokale myndighetene gjør.

Har du noen gang angret på at du satset på Løkken igjen?

- Nei, det var et gjennomtenkt valg.