Når de ikke kan spille inne, må det skje i skolegården

Ideen er at alle som har lyst og noe å spille får gjøre dette.

New Articles

Trøndertun folkehøyskole har flere linjer på musikk. Det er jazz, instrumental vokal, pop, produsent og rock. I tillegg har de en egen danselinje. Brødrene Lars Olav Berg og Gunnar Andreas Berg underviser på henholdsvis jazz (Lars) og instrumental (Gunnar).

Koronavennlig

Det er utvilsomt en svært så koronavennlig turné der de holder konserter i skolegårder både i Lensvika, Orkanger, Fannrem, Meldal og Skaun, samt Byneset og Sverresborg skole i Trondheim. Konsertene er fordelt over fire dager fra mandag til og med torsdag, og elevene ved Trøndertun folkehøyskole reiser rundt med en trailer der alt nødvendig utstyr er med.

Les også: Trosset lærerens råd og ble proff

- Tanken er at vi lager nytt konsertprogram for hver konsert, der alle klasser er representert, sier Lars Olav Berg fra Orkanger som er lærer ved jazzlinja ved Trøndertun folkehøyskole. i Melhus

Turneen er planlagt til punkt og prikke da det er mange konserter som skal avvikles på kort tid, og det er mye reising mellom de ulike spillestedene. Elevene har derfor fått streng beskjed om å smøre matpakke for å holde ut fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Det gjør ikke turneen mindre strabasiøs, at den foregår utendørs.

les også: Har fått ny platekontrakt

Skolene som får nyte godt av disse skolegårdskonsertene, er skolen i Lensvika og Orkanger mandag 1. februar. Tirsdag 2. februar er det Sverresborg og Meldal som får besøk. Onsdag 3. februar blir det konsert ved Orkdal vidaregåande skole, Grøtte skole og Skaun ungdomsskole. Torsdag 4. februar avsluttes turneen med tre konserter ved Byneset skole.

- Ideen er at alle som har lyst og noe å spille får gjøre dette i alle fall på en eller to konserter, sier Berg som snakker på vegne av mange elever som helt sikkert ikke får spilt så mye de ønsker for publikum heller ikke dette skoleåret.

Da gjelder det å gjøre det beste ut av det, og da må det skje koronavennlig utendørs.