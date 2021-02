New Articles

– At jeg snart er 50 år er en milepæl som jeg ikke har tatt innover meg ennå. Jeg er født og oppvokst i i Klostergata i Trondheim, og jeg gikk på Åsheim barneskole. Pappa var butikkmann, men da han ble alvorlig skadd i eti trafikkulykke mista jobben. Han fikk ny jobb på Fosen. Da jeg var 13, 14 år, flytta vi til Fosen, mamma og pappa er fra henholdsvis Rissa og Roan, sier Lindseth i det første intervjuet etter at det ble kjent at han blir ny kommunedirektør i Skaun.