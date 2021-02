New Articles

To tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort i oktober og desember i fjor, ble utslagsgivende for at mannen i 30-åra fra Orkland nå må i fengsel. Han har nemlig ved en rekke anledninger blitt straffet for dette, ifølge den nylige dommen i Sør-Trøndelag tingrett. Det forrige tilfellet var fra februar i fjor, da han fikk ei bot for. Sju ganger før det er han bøtelagt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.