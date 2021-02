Rettferdige trygde- og pensjonsoppgjør

New Articles

Denne reformen ga svært uheldige resultat for trygdede og pensjonister i og med at den inneholdt en bestemmelse om at trygde- og pensjonsoppgjøret skulle underreguleres med 0,75%. For meg personlig har det betydd et økonomisk tap på vel 20000 kroner i perioden. Størst utslag fikk det for de med lavere pensjon og ikke minst for minstepensjonistene. Det har for mange vært vanskelig å forstå at det skulle være Arbeiderpartiet som kunne komme med slike forslag. Jeg har i diskusjoner med representanter for Arbeiderpartiet blitt beskylt for å fare med løgn og usannheter. Sentrale politikere har spurt meg om jeg mente at Stortingsrepresentantene for Arbeiderpartiet sov under behandlingen av denne saken.

For vel ett år siden ble jeg intervjuet av denne avis om denne saken og jeg foreslo da at vi kanskje skulle danne en aksjonsgruppe i vårt område for å jobbe med denne saken. Reaksjon lot ikke vente på seg og aksjonsgruppe ble organisert. Jeg ble med i denne sammen med tidligere varaordfører på Hitra, Per Ervik, en representant fra Frøya, en fra Rissa og en fra Skaun. Vårt opplegg var å gå til aksjon i god tid før årets Stortingsvalg.

Nå er situasjonen midlertid slik at vi kan bruke våre krefter på andre ting. Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti har fått med seg flertallet på Stortinget for å endre på denne saken slik at underreguleringen forsvinner.

Fremskrittspartiet tok denne saken med som et ultimatum i forbindelse med forhandling om årets statsbudsjett og slik ble det. Jeg vet at også Senterpartiet har sluttet seg til dette, da er det stort flertall for dette på Stortinget.

Det økonomiske tapet denne saken har påført alle oss som er trygdet og pensjonister får vi nok ikke inndekket inn, men vi har vunnet frem og fått fjernet en grov urettferdighet. Jeg håper og tror at Arbeiderpartiet ikke kommer med nye forslag som skaper slike reaksjoner på nytt. Kanskje en unnskyldning kunne være på sin plass, dette har berørt vel en million personer (velgere) i vårt langstrakte land.