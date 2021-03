New Articles

Navn: Johanne Fagerli Haugen

Alder: 25

Bor: Asbølljåren på Svorkmo

Jobber med: Ambulansearbeider i Surnadal





Hva gjør du akkurat nå?

- Jeg har turnusfri nå, så jeg har nettopp hatt intervalltrening på tredemølla. Nå skal jeg sette meg ned å se serie.

Hvordan har koronaen påvirket jobbhverdagen din?

- Jeg har vært på jobb som vanlig, men vi er enda mer opptatt av hygiene og smitte enn vanlig. Vi tar mange forhåndsregler. Heldigvis har ikke stasjonen vært utsatt for smitte, jeg vil si vi har kommet godt ut av det, enn så lenge.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det er litt forskjellig, men det går vel mest i en hjemmelaga pizza og en iskald Pepsi max.

Hvor drar du helst på ferie?

- Jeg drar helst til en storby. Jeg har veldig lyst å dra til Paris. Det ser så fint ut, og så tror jeg det er varmt der.

Har du reist mye?

- Vil ikke kategorisere det som mye, skulle gjerne reist mer. Men jeg har heller prioritert jobb og alt annet i stedet for å reise rundt. Har aldri hatt et behov for å reise flere ganger i halvåret. Jeg trives her jeg bor.

Hva leser du?

- Nå leser jeg en bok som heter nullpunkt av Jørn Lier Horst. Det er en krimbok som er veldig bra og fengende. Ellers går det i nyheter og fagbøker for å oppdatere meg på jobbrelaterte emner.

Hvorfor bor du der du bor?

- Jeg liker plassen veldig godt, jeg har vokst opp her. Det er veldig godt å ha litt privatliv. Det trenger ikke være naboer og trafikk rett utenom husveggen. Jeg synes det er bedre å være nær marka.

Hva gjør du på fritida?

- Jeg er med venner og familie, og aktiv i Orkland røde kors hjelpekorps. Der har jeg vært aktiv i ti år nå – tiden går fort.

Jeg har også en sidejobb på Årlivoll skole, det er greit å ha noe å sysselsette meg med.

Hva opptar deg for tida?

- Det går mye i jobb. Men jeg og mannen min kjøpte et hus i oktober, så vi holder fortsatt på å komme oss til rette. Vi skal snart begynne å bygge en garasje, så det blir spennende.

Hva er ditt favoritt turmål?

- Jeg kan ikke huske noen i farten. Men vi har planer om å kjøre nordover i sommer, men har ikke et bestemt reisemål. Vi tar det som en tur.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

- Sykepleier kanskje. For da kan jeg fortsette å hjelpe mennesker, men på en annen måte enn ambulansefaget. Det blir en litt annen fase i hjelpen. Jeg liker å jobbe i et fag der jeg kan hjelpe andre. Det er veldig givende.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Da ville jeg savnet ektemannen, venner, familie og jobben – og jeg tror jeg har kommet til å savne beliggenheten på huset. Ville egentlig savnet alt.

Hva angrer du mest på?

- Angrer litt på at jeg leste dagboka til storesøstera mi da jeg var lita. Ellers angrer jeg ikke på noe. Jeg må bare leve med de valgene jeg har tatt.