Kjærringhesten vant på kvinnedagen

Kanskje var det karma at Tearsofthesun, som trenes av den kvinnelige travtreneren Anne Dahlshaug, skulle vinne på nettopp kvinnedagen. For så å si alt rundt hesten styres av kvinner - mange kvinner.

På oppløpet så det imidlertid litt mørkt ut da Kleveland-traveren Mr. Micman, som ledet, kontret angrepet fra Tearsofthesun. Men plutselig hoppet lederen i galopp, og dermed kunne Tea, som hun kalles blant venner, cruise inn til sikker seier for gjengen i "Stall Kjærringstyrt".

- Symbolikk

Og "Stall Kjærringstyrt" består av ti lokale damer - Marte Husdahl, Marthe Langørgen, Hilde Slettås, Mari Røstvik, Magnhild Røstvik, Berit Røstvik, Ruth Jenny Auran, Anna Landrø, Aud Jorun Landrø og Anne Dahlshaug. Damene kjøpte hoppa under åringsauksjonen på Bjerke i 2016, og hoppa har ved flere anledninger gjort "kjærringene" både stolt og glad. På Facebook oppsummerer trener og medeier Anne Dahlshaug resten av teamet rundt hesten, som også er kvinner: Jenny Rise Krangsås er oppasser, Harriet Wilmann har fått tittelen turtante, Lene Søyseth er hovslager, Marit Sæther, Siv Lillery og Malin Knutsen behandler hesten, mens Tonje Asbøll Ree, Lise Westergren og Charlotte Elvebakk server hesten med veterinærtjenester.

- Jeg er nok ikke noen utpreget kvinnesakskvinne, men jeg har blitt mer og mer opptatt av dette med rettferdighet og kjønnsforskjeller jo eldre jeg har blitt. 8. mars er egentlig en symboldag, mens det er dagene resten av året som er viktige. I og med at det stort sett er bare kvinner rundt hesten, så jeg fort symbolikken i at hun vant på selveste kvinnedagen. Derfor valgte jeg å gjøre et nummer ut av det på Facebook, og jeg er glad for at vi kunne bidra til å forsterke symbolikken som ligger i 8. mars - for den er viktig, sier travtrener og medeier Anne Dahlshaug fra Viggja.

Råsterkt løp

Men det var ikke bare damene som viste seg fram fra sin beste side på Leangen mandag. I kveldens åttende løp leverte Aventador ER et råsterkt løp til seier for Dag Sveinung Dalen. Vallaken satt plutselig i tet da lederhesten galopperte, og fra den posisjonen så hesten, som eies og trenes av far og datter Tom Eirik og Tone Krokdal, seg aldri tilbake.

Flotte treåringer

I samme løp presenterte Torkil Steinshaug to flotte treåringer, som vi nok helt sikkert får høre mer om. Steinshaug er kjent for å ha treåringene sine tidlig ute, og Toxica Cox og Micomo Cox er ikke noe unntak. Sistnevnte galopperte i starten, men kom flott tilbake til premie. Sistnevnte, som ble kjørt av Inge Melby, leverte et meget sterkt løp til andrepremie fra dødens, og kan fort bli en hest for de store årgangsløpene etter hvert.

Like overlegen

Også på kaldblodssida ble det presentert en flott treåring. Øystein Mælens Kolbu Julian imponerte stort da han travet prøveløp på kilometertida 1.39,2 som toåring. Mandag møtte hesten eldre hester, deriblant Jerven Junior, som var tilbake etter skade. Fire år gamle Jerven Junior er ganske sikkert landets beste kaldblodshest i grunnlag under 50 000 kroner, og det var egentlig forhåndsbestemt at den skulle vinne. Og Jerven Junior var nesten hele oppløpet bedre enn de andre. Kolbu Julian var imidlertid like overlegen toer målt mot resten av feltet, og vil garantert vinne mange løp framover når motstanden blir mer "normal".

Ellers leverte Pave Faks, Baltic On Line, Ira BR, Chianti Premium og Alonso Sol flotte løp til sterke trippeplasseringer.

Lokale resultater:

1. løp: 2) Pave Faks, 1.27,7

2. løp: 5) Fux Pride 1.17,9

3. løp: 2) Baltic On Line 1.16,9

4. løp: 4) Holst Pil 1.30,8, 6) Grytting Ida 1.31,8, 7) Vassli Tuppa 1.31,0

5. løp: 3) Alonso Sol 1.29,9, 5) Odins Blessa 1.28,9

6. løp: 1) Tearsofthesun 1.15,1, 2) Ira BR 1.15,3, 6) Dancer Halbak 1.15,6

7. løp: 2) Chianti Premium 1.15,1

8. løp: 1) Aventador ER 1.20,4, 2) Toxica Cox 1.20,4, 7) Micomo Cox 1.21,2g

9. løp: 2) Kolbu Julian 1.37,5