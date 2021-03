Adskilt etter 50 år, er det god eldreomsorg?

New Articles

I forrige uke kunne ST fortelle historien om ekteparet Eva og Einar Mjøen fra Meldal, som opplevde å bli adskilt etter Eva ble akutt syk. Etter et sykehusopphold ble hun plassert på omsorgssenteret i Lensvika. De to åttiåringene har bodd sammen i over 50 år, og begge opplever det veldig trist og strevsomt å bo så langt fra hverandre. Datteren Ingrid Mjøen Løseth forteller at foreldrene knapt har sett hverandre siden mora ble lagt inn på sykehus i februar. For Eva, som er rammet av demens, oppleves det ekstra utrygt og vondt å ikke ha de nærmeste rundt seg.