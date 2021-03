Innfører munnbindpåbud igjen: - Det kommer mye folk i påsken

New Articles

Rennebu kommune høstet gode erfaringer i forbindelse med vinterferien da de gjorde akkurat det samme og vedtar et tilsvarende munnbindpåbud til også å gjelde årets påskeferie.

- Det kommer mange folk til kommunen i påsken. Vi er jo en hyttekommune og vi opplever at folk bruker hyttene sine mye i påskeferien. Vi tenkte det var greit å innføre et munnbindpåbud igjen slik som vi gjorde i vinterferien. Det gir en ekstra trygghet og vi tror også innbyggerne føler en ekstra trygghet. Det har jo blitt ganske vanlig med munnbind og folk er flinke til å bruke det, sier Rennebu-ordfører Ola Øie.

Ingen flere restriksjoner

Ordføreren sier at det ikke har blitt vedtatt noen andre restriksjoner i forbindelse med påskeferien utover munnbindpåbudet.

- Vi har ikke gjort det. Det som er på hytta, pleier å holde seg på hytten sin. Vi oppfordrer selvsagt til å holde avstand og være forsiktig. Vi ønsker ikke at man drar unødig på besøk til andre, man må tenke seg om for å forhindre smittespredning, sier Øie.

Han mener det er viktig at folk kommer seg på hytta.

- Det er viktig at folk får komme seg på hytta og ut i naturen. Så lenge man overholder retningslinjene og tiltakene, så skal dette gå bra, sier Øie.

Vedtaket

Rennebu kommune vedtar følgende lokale smitteverntiltak etter smittevernloven §4-1 gjeldende fra og med torsdag 25.3.21 til og med mandag 5.4.21.

Det innføres munnbindpåbud i Rennebu for å trygge innbyggere og besøkende gjennom påsken. Påbud om bruk av munnbind gjelder på følgende steder:

Butikker

Bensinstasjoner

Serveringsteder, unntatt når man sitter ved bordet.

Venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell

Drosje (gjelder både sjåfør og passasjer når det er kunder i bilen)

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andreårsaker ikke kan bruke munnbind. Utover dette anbefales bruk av munnbind der en ikke kan opprettholde en meter avstand.

Dagligvarebutikkene anbefales å tilby utkjøring av varer i perioden.