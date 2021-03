New Articles

Etter at jeg gjennom flere avisinnlegg har etterlyst orientering om valgte driftsmodell for nye Meldal Helsetun uten å få svar, velger jeg nå å stille spørsmålet gjennom ett åpent brev. Vi er mange i gamle Meldal kommune som er veldig spente på denne saken. De aller fleste av oss husker de lovnader som ble gitt under kommunevalgkampen fra så godt som alle partier: "Alle skal sikres sykeheimsplass i sitt nærområde". Er dette ivaretatt gjennom vedtaket om driftsmodell for nye Meldal Helsetun? Er denne lovnaden ivaretatt gjennom den strategiplanen som er vedtatt for Orkland kommune?

Når vi nå forhåpentligvis får en redegjørelse gjennom denne avisa om valgte driftsmodell skal vi være i stand til å gi tilbakemelding om dette. Redegjørelsen bør være klar og lett forståelig uten innpakning av masse fremmedord og visning til lovparagrafer og andre retningslinjer.

Orienteringen må inneholde det antall sykeheimsplasser som blir tilbudt for de aller sykeste av våre gamle. Videre ønsker vi å få vite hvor mange omsorgsplasser vi vil få til rådighet. Antallet for begge kategorier beboere må sammenlignes med nåværende antall plasser. Videre må det gis en fremstilling av snittalder for befolkningen i dette geografiske området sammen med forventet utvikling av antall innbyggere.

Driftsmodellen må også klart gi til kjenne hva det betyr økonomisk for den enkelte beboer både i sykehjemsplass og omsorgsbolig.

Vi er veldig spente på svaret vi får og vi skal klart gi tilbakemelding på om det er dette vi vil ha, om det slik vi har ytret ønske om at det må bli og om det var dette vi ble lovet under kommunevalgkampen.