100 prosent oppslutning på hurtigtest for Follorussen: - Kan være en falsk trygghet

Også i år må russen finne seg i en russefeiringen litt utenom det vanlige. Et tett samarbeid mellom russen, kommunen og politiet skal sørge for at russefeiringen kan bli så trygg som overhodet mulig. Et ledd i dette ble at all russ i Orkland kommune fredag fikk tilbud om å ta en hurtigtest for koronaviruset fredag 30. april.