AstraZeneca-vaksinerte skeptiske til andre dose: - Det er snakk om ni - ti stykker som ikke ønsker å ta den

New Articles

For noen uker siden ble det klart at Norge skrotet AstraZeneca-vaksinen etter at flere har fått alvorlige bivirkninger og dødsfall etter å ha tatt den. Det ble også gitt uttrykk for at de som hadde fått første dose med AstraZeneca kunne ta Pfizer som andre dose. Smittevernoverlege i Orkland kommune, Peter Melien Trojanowski, sier at flere har vært skeptiske.

- Det er en del som har vært skeptiske. Vi har hatt informasjonsutveksling angående dette. Vi gjennomførte et Teams-møte digitalt hvor folk kunne stille spørsmål rundt det å ta Pfizer som andre dose, sier Trojanowski.

105 har fått andre dose

Orkland er godt i gang med å fullvaksinere de 300 i kommunen som fikk AstraZeneca-vaksinen i vinter. Så langt har 105 fått sin andre dose, og i løpet av de to neste ukene er planen at alle skal være fullvaksinerte.

- Vi må være ærlige på at det har vært en skepsis rundt dette, men de aller fleste har ønsket å ta den andre dosen, sier Trojanowski.

- Hvor mange ønsker ikke ta den?

- Det er snakk om ni - ti stykker av 300 som per dags dato ikke ønsker dose 2. Men dette kan jo snu. Vi håper at alle ønsker å ta den til slutt, men vi skjønner at folk kan være skeptiske til dette med å blande to vaksiner. Når ting er nytt og det kommer ny informasjon hele tiden, er det lett å bli usikker, sier Trojanowski.

Trojanowski er tydelig på at, om noen ombestemmer seg, skal de få den.

- Det kan være noen som venter litt, men de vil uansett ha tilbudet stående. Med tanke på smitteutbruddet som har vært i kommunen og at det har gått veldig fint med de som allerede har fått andre dose, kan jo det være at noen ombestemmer seg, sier Trojanowski.

1200 doser neste uke

Orkland får den til nå største leveransen av vaksinedoser neste uke. Til sammen 1200 vaksinedoser skal settes i løpet av to dager i neste uke.

Foreløpig har ikke Orkland valgt å ta i bruk Orklahallen for vaksinering, men har holdt seg til sine fire vaksinasjonssteder på Orkanger, Meldal, Krokstadøra og Lensvik. Om det kommer mange flere vaksinedoser til sommeren, vil Orklahallen bli tatt i bruk.

- Vi vet ennå ikke antallet vaksinedoser vi vil motta i uke 23, men fortsetter antall doser å stige vil vi på kort varsel kunne flytte vaksinasjonssted til Orklahallen. Da vil vi sette inn flere ressurser og vaksinere flere på kortere tid. Det vil tydelig framgå av din innkalling hvor og når du skal møte opp, skriver Orkland kommune på sine hjemmesider.