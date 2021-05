Nå bommer du, Skålholt!

New Articles

Når Rasmus Skålholt skal forsvare naturødeleggelsene i forbindelse med skogshogst på hans og naboers eiendom, kommer han med utsagn som må kommenteres. Skålholt er misfornøyd med at bilder som dokumenterer skadene er tatt før entreprenøren fikk reparert terrenget.

Påstanden vitner om en mangel på kunnskap som han dessverre ikke er alene om. Det er når terrenget kjøres i stykker at skaden skjer. Da slippes mye metangass ut. Det neste er at oksygen kommer til og CO2 slippes ut. Hvis myra i tillegg dreneres slutter den å fungere som karbonlager. Og når myras vegetasjon på toppen er ihjelkjørt, stopper karbonlagringen. Det er en ond sirkel som illustreres godt av hunden som sitter i hjulsporet.

Jeg håper videre at Skålholt har fått med seg at storparten av karbonlagringen skjer i bakken og ikke i selve treet. Opp mot 80 prosent lagres i bakken.

Derfor er det utvilsomt korrekt å bruke bilder som dokumenterer skadene før gravemaskinen «pynter» på skadene. For øvrig kan denne pyntingen i mange tilfeller gjøre vondt verre. Hvis man ødelegger vegetasjonen i området rundt for å fylle igjen skadene, gir det bare enda større utslipp.

Kort oppsummert: Hvis vi i skognæringa skal fortsette å argumentere for skogens verdi som karbonlager, kan vi ikke fortsette å herje med naturen på denne måten. Den som snakker pent om bærekraftig skogbruk, må arbeide med naturen, ikke mot den.

Skålholt forklarer skadene med at det kom mildvær tidlig på vårparten. Mildvær som fører til teleløysing i april/mai kan da umulig komme som en overraskelse for en gårdbruker. At våren kommer tidligere som en konsekvens av store CO2-utslipp er en etablert sannhet. Det må denne næringen faktisk innrette seg etter.