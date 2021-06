Ikke ei uskyldig dagbok, men et farlig univers

New Articles

Går man noen år tilbake, så ville det å be om å få sjekke telefonen til barna bli oppfattet nærmest som et innbrudd. Telefonen har tradisjonelt vært betraktet som folks personlige dagbok. Men telefonen er ikke hva den en gang var, et verktøy for å ringe med og eventuelt sende troskyldige meldinger til kjærester og venner. Dagens telefon er ei komplett datamaskin som tar oss inn i en stor verden, også til steder vi aldri burde være. Og vi har alle et ansvar for å holde barna våre unna denne delen av verden.

Denne uka sendte rektorer i Skaun ut ei melding til foreldre hvor de informerte om at det eksisterer ei snapchatgruppe som heter «take a drug», der elever fra både Skaun og Orkland er medlemmer. Her går det også ut informasjon om at elever helt ned i fjerde trinn er invitert inn som medlemmer. Verken politiet eller skoleledelsen vet konkret hva denne gruppa får ungene til å gjøre, men budskapet, eller oppfordringa, er ikke til å misforstå: «Ta et dop.» Budskapet fra både rektorene og politiet er også tydelig: Sjekk telefonen med ungene til stede, og sørg for å få slettet denne gruppa hvis det viser seg at de har lastet ned denne snapchatkontoen.

Den oppfordringa bør følges. Ja, det er inngripende å sjekke innholdet på ungenes telefon. Men hvis dette gjøres med barna til stede, og man samtidig forklarer at det gjøres for å beskytte ungene mot både lovbrudd og eventuelle handlinger som kan få store, negative konsekvenser både på kort og lang sikt, så vil de i alle fall forstå at det finnes en legitim grunn for å gjøre det. Samtidig vil det kunne bidra til at de forhåpentligvis trykker «slett» neste gang det dukker opp en invitasjon eller ei melding med skadelig og/eller destruktivt innhold, innhold som kan lede dem inn på en vei de ikke bør gå.

Rektor Erlend Moen ved Skaun ungdomsskole har ved flere anledninger vist en befriende åpenhet når det har dukket opp det som mange vil oppfatte som negative saker ved skolen. Enten det er snakk om mobbing eller som nå, skadelig digital aktivitet, er det ikke snakk om å skyve ting under teppet. Denne åpenheten bidrar til at det settes bred og viktig dagsorden, som igjen avføder en betydelig innsats for å oppnå gode løsninger.

Til ST forteller politiavdelingssjef Tor Kristian Haugan at politiet kjenner til at ungdom ned i 14-årtsalderen har «brukt nark», både i Skaun og Orkland. Det er med andre ord all grunn til å være våken. Telefonen er som sagt ikke lenger bare ei uskyldig dagbok, men et univers som kan det kan være farlig å oppholde seg i, og som mange barn trenger hjelp til å navigere i.