Inviterte de mest kritiske til Knyken: - Vi ønsket å høre innspillene

New Articles

Tirsdag kveld var flere representanter fra blant andre Miljøpartiet de Grønne og naturvernforbundet samlet i Knykstuggu for å få et nærmere innblikk i planene om utbygging av ny golfbane i Knyken. Det er foreløpig bare på planleggingsstadiet og det er fortsatt flere hinder i veien i før en eventuell utbygging kan finne sted, men Knut Bjørkli som sitter i interimsstyret for Knyken Golf sier at de ønsker å få innspill fra alle, også de som er mest kritisk til prosjektet.