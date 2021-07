Man kan ikke være annet enn imponert

New Articles

Lensvikfestivalen ble planlagt gjennomført for første gang i fjor, etter at den mangeårige Kibneb-festivalen ble avviklet. Koronapandemien satte imidlertid en stopper for fjorårets arrangement. Dermed ble aller ressurser hos arrangøren Agdenes vekst rettet mot årets utgave, som dermed ville bli debuten for festivalen.

Og Agdenes vekst, med Mari Elin Dyrendahl Sterten i spissen, har brukt ressursene godt. Selv om koronapandemien i stor grad fortsatt holder folk hjemme, er det blitt jobbet intenst med å få på plass en god utgave av årets festival. Et vorspiel til festivalen ble gjennomført allerede 25. juni, med The Kids på scenen, bandet som trollbandt en hel nasjon med «Forelska i lærern» for 25 år siden.

Hovedfestivalen skulle etter planen gå av stabelen 9. og 10. juli, altså sist helg. Men så sent som bare tre dager før festivalåpning, var det usikkert om det ville være mulig å gjennomføre. Festivalen hadde nemlig fått avslag fra Kulturrådet på søknaden om stimuleringsmidler, med en setning om geografi og sjanger som eneste begrunnelse. Arrangøren følte seg da nærmest lurt av kulturminister Abid Raja, som har vært tydelig på at folk må fortsette å planlegge festivaler, selv om antall publikummere er kraftig nedskalert. Svaret på klagen kom altså tre dager før åpning, uten at det ga noe avklaring annet enn at behandlingstida var fra to til fire uker. Arrangøren valgte tross dette å arrangere. En viktig årsak til at det ble mulig, var at lokalt næringsliv stilte opp med sponsormidler.

Agdenes vekst fortjener trampeklapp for innsatsen. Det samme gjør næringslivet og alle involverte som har deltatt i denne dugnaden for å få stablet festivalen på føttene, til tross «sviket» fra myndighetene. Her snakker vi om ildsjeler som har lagt ned et voldsomt stort arbeid i halvannet år, med mål om å kunne tilby lokalsamfunnet bolyst, glede og opplevelser. Og selv om myndighetene ikke holder det som Sterten og co. har opplevd og forstått at de har lovet, så bretter lokalsamfunnet opp ermene og arrangerer festival.

I ettertid kan man oppsummere det hele med at det er lagt ned mye arbeid for ingen inntekt. Festivalen går nemlig underskudd, men takket være innsatsen fra næringslivet, holder festivalen hodet over vann og ser allerede fram mot neste års festival. Dette viser hvilken skaperkraft og dugnadsånd som råder i lokalsamfunnet. Man kan ikke være annet enn imponert!