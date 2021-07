Ti mindreårige har vært knyttet til terror

New Articles

I dag er det ti år siden tragedien, katastrofen, terroren, ja, det ufattelige rammet Norge. Ti år siden terroristen, Anders Behring Breivik, plasserte en bilbombe ved regjeringskvartalet, som drepte åtte mennesker da den gikk av. Ti år siden han reiste til Utøya og drepte 69 unge mennesker på AUFs sommerleir, ungdommer som skulle kose seg, dyrke fellesskapet og skaffe seg påfyll for senere å kunne ta ansvar som voksne politikere, og bringe kanskje vår viktigste arv videre - nemlig demokratiet.

De aller fleste husker det som skjedde. Men nå vokser det opp en generasjon som ikke husker, som ikke er blitt fortalt så veldig mye om tragedien som rammet oss, rett og slett fordi det har vært for vanskelig å snakke om. For hvordan forteller du et barn at en voksen person har henrettet mange barn og ungdommer?

Men selv om det er vanskelig å fortelle, vanskelig å pakke ut det grusomme i et format som den oppvoksende generasjon forstår, uten at de lammes av angst, frykt og mareritt, så er det viktig at historien fortelles. Det er viktig at historien ikke glemmes. For oppmerksomheten til denne grufulle historien møter sterk konkurranse fra andre historiefortellere. Hver eneste dag eksponeres vi alle, barn og unge inkludert, for konspirasjonsteorier som minner mye om dem som Breivik ble motivert av - teorier om at muslimer overtar landet vårt, at Arbeiderpartiet har skylda og at våre politikere er landssvikere. Samtidig minnes vi stadig på hvordan disse forkvaklende holdningene kan gi stygge utslag. To år er gått siden terrorangrepet på Al-Noor-moskeen. Senest denne uka ble minnesmerket til Benjamin Hermansen tagget ned, bare to dager før 10-årsmarkeringa for angrepene 22. juli.

Siden 2013 og fram til i dag har PST hatt ti mindreårige i sitt søkelys knyttet til terror. Disse har vært involvert i to avvergede og ett mislykket terrorangrep. Blant de ti var tre av dem knyttet til høyreekstremisme og sju til ekstrem islamisme.

22. juli må ikke glemmes, historien må fortelles til nye generasjoner som et skjold mot at nye grusomheter skal oppstå. Som et bidrag til denne historiefortellinga publiserer ST i dag en dokumentar om 22. juli i fem episoder, produsert av Faktisk. no. Dette er en dokumentarserie spesielt myntet på barn, ungdom og unge voksne, som var for ung til å forstå hva som skjedde.