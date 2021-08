Her skal det utbedres: De berørte får ei lang omkjøring

New Articles

Lillebrua - i realiteten en kulvert - på Fv 6432 gjennom Vennastranda i Heim kommune skal skiftes ut. Lillebrua ligger i krysset til Skorild, noen få meter vest for krysset.

Flere pendlere

Det vil si at beboere på Skorild blir liggende på «riktig» side siden Skorild ligger i Heim kommune. Skal de derimot besøke noen i Vuttudal i Orkland - en kjøretur på ca. fem minutter - må de kjøre via Kyrksæterøra, E39 over Søvasskjølen, ta av på Stokkhaugen og følge Fv 714 til Våvatnet, før siste etappe på Fv 6432 til Vuttudalen. Og det samme omvendt, selvsagt.

Det er også pendlere i begge retninger som benytter Fv 6432 til/fra Heim og Orkland. Fra Orkland er det pendlere både til Lerøy Midt sitt settefiskanlegg på Skorild, og det er flere som pendler til Wacker Holla Metall. Pendlere til/fra selve Kyrksæterøra vil ikke merke veldig stor forskjell i og med at E39 over Søvasskjølen er den vanligste veivalget.

To frister

Derfor har Trøndelag fylkeskommune signalisert at dette arbeidet må skje raskt, og det antydes at det må utføres på ei langhelg, uten at dette er spesifisert nærmere.

- Entreprenøren må ta høyde for en intensiv byggeperiode, helst en langhelg for å minske ulempene for de som bor i nærheten. Fylket understreker: Dette må planlegges godt og inngå i prisingen, heter det i ei nyhetsmelding fra veier24.no.

Frist for å gi bud på å utføre jobben er satt til 13. august, og fristen for ferdigstillelse er 1. desember.

Prefabrikkert

Tiltaket Lillebrua utføres i fylkeskommunal regi. Dette er altså i realiteten en kulvert, men det var i sin tid ei bru som gikk over bekken på stedet.

Ifølge veier24.no er dagens stålrør under fylkesveien er 12 meter langt og har en diameter på 2500 mm. I underbygning oppstrøms er det brukt sidemurer av betong og stein (tørrmur), mens nedstrøms er det tørrmur. Sidemurer skal være fundamentert på berg og ur, og røret er lagt på sanddyne. Det er grus og etablert vei over rørkulverten.

Stålrøret skal byttes ut med ny prefabrikkert kulvert. Eksisterende konstruksjoner som skal rives består av inn- og utløpskonstruksjoner av betong og stålrør (såkalt «Svalbardrør»).

Den nye kulverten er altså en prefabrikkert kulvert, cirka 14 meter lang og med en lysåpning på 2,6 meter.

Arbeidslista

Dette er jobber som skal utføres på Lillebrua: