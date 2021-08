Siste sjanse til å dra til kunstsetra

Det blir ei flott høsthelg her til fjells, så vi satser på mange besøkende.

Der stiller blant andre børsværingen Steinar Garberg ut sine karakteristiske og folkelige skulpturer som kler de frodige seteromgivelsene.

Vertskapet på Håggåsetra er Unni Larsen og Børge Dahle som i flere år har invitert til kunstutstilling i fjellheimen i august måned. Og det på en unik kunstarena i Gisnadalen, blant gamle seterhus, samt et moderne utstillingslokale som står i stil med den gamle byggestilen.

Skapende og kreative

Unni Larsen melder om godt besøk på utstillinga de to siste helgene. Denne helga er altså siste sjanse til å få med seg årets utstilling som de har kalt «Skaper – Glede i undringstid».

Høyst skapende, på hver sin måte, er de fire kunstnerne som stiller ut på sommerens utstilling på. Steinar Garberg og Elisabeth Lunnan står for de skulpturelle opplevelsene. Mari Follinglo har nonfigurative malerier, mens Øystein Dolmen, som er kjent fra duoen Knutsen og Ludvigsen, stiller ut sine karakteristiske tegninger med morsomme tekster til.

Skulpturpark

Ute på tunet har Dahle og Larsen bygd opp en mini-skulpturpark for å gi publikum ytterligere synsinntrykk, Disse skulpturene er ikke til salgs, men kun til glede for dem som besøker setra, og setter av noen timer på det trivelige setertunet. Ifølge Larsen har blant andre Kvikne og Rennebu kraftlag bidratt med penger for å realisere denne skulpturparken.

- Det blir ei flott høsthelg her til fjells, så vi satser på mange besøkende, sier Unni Larsen som også lover kaffe og kaker på setertunet.