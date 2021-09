Spelet om Marikollen: - Vi tar sats

New Articles

Etter idé av Ingveig Bustad Hegland fra Viggja, blir "Spelet om Marikollen" mulig å se i Seljan om et års tid. Spelet er under planlegging, og på møtet i Viggjarheim tirsdag 14. september har du mulighet til å melde deg som skuespiller. I tillegg vil det bli avslørt hvem som er hyret inn som regissør, noe styret foreløpig nekter å si noe om.

Uredd initiativtaker

Ingveig har bodd på Viggja mye av sitt liv, og har, etter noe år borte, nå flyttet tilbake og stiftet familie. Hun har opparbeidet seg en god del teater- og arrangementserfaring, både gjennom skole og som frivillig til arrangement, og blant annet har hun jobbet som kulturskolelærer på teater i fem år, samt tatt Bachelorgrad i drama/teater fra NTNU.

- Hele historien om Marikollen er jo egentlig et ukjent kapittel for meg. Jeg har jo hørt mange ganger at "før var det en stor hoppbakke her". Det er viktig å høre hva de som husker og opplevde hoppbakken har og si før det er for seint.

Ingveig er ikke kjent for å være redd for å satse, og det gjør hun nå til gangs.

Positive sambygdinger

Det var flere grunner til at hun valgte å sette i gang dette prosjektet, som foreløpig har fått navnet "Spelet om Marikollen".

- Jeg har både teater- og spelinteresse, og så har jeg lyst til å gjøre noe artig sammen med bygda mi. I tillegg kom koronaen, smiler Ingveig.

For å få gjennomført ideen måtte hun knytte til seg positive og engasjerte sambygdinger. Mildfrid Anne Wiggen var den første hun kontaktet, og etter det har de fått med seg både Audun Bårdvik, Are Forren og Gunhild Viggaklev. De syntes fem personer i spelstyret var nok til å sette i gang, og det har de gjort.

- Nå har alle kommet med ideer, og dette er ikke et enmannsshow lenger, sier Ingveig.

- Og framover vil vi trenge folk til alt mulig, sier Mildfrid.

- Etter hvert som vi definerer arbeidsområder vil det trengs en god del folk, sier Ingveig som ønsker at så mange som mulig av viggjabyggen vil engasjere seg på en eller annen måte.

De ser ikke for seg at alle "roller" vil bli bekledd av viggjabygg, men de ønsker også folk "utenfra" velkommen.

- Det er jo Viggja sin historie og det er jo viggjabyggen som på en måte fortjener å ta vare på den historien, men det er jo ikke sånn at vi "eier" historien. Det må jo kunne være folk fra andre områder som kan være interessert i å være med på dette, sier Ingveig.

- Så har vi mange som er utflyttet som synes dette høres artig ut, sier Mildfrid.

Blant annet vil de bruke Ragnhild Stølhaug fra Øysand, som manusforfatter. Om regissøren er fra Viggja, Skaun eller Norge, det må vi nok vente til møtet 14. september før vi får vite. Da vil det også bli presentert nærmere beskrivelse av prosjektet.