- Jeg ble sjokkert da jeg så ødeleggelsene

Natur, jakt og fiske

- Dette er trist og trasig. 200-300 meter med sti er ødelagt, og det er gravd grøfter på 300-400 meter på en måte som medfører store ødeleggelser av naturen, sier Svinsås-Loe.

Han forteller at han i desember i fjor ble forelagt et brev om tillatelse til å legge strøm over eiendommen sin i regi Tensio (eid av Trønderenergi og NTE) og Svorka Energi. Arbeidet ble startet opp i fjellområdet på Kjølan ved Jøngfjellet.

- Fullstendig ødelegging

- Jeg så jo for meg at det ville bli pent gjort. Ikke at de skulle komme med tunge maskiner og fullstendig ødelegge. Jeg fikk sjokk da jeg så det, sier han.

Han hadde sett for seg at torva skulle brettes til side og legges fin på plass igjen over kablene. Nå er han svært bekymret over inngrepene som er utført, med store raseringer i myrområdene.

Svinsås-Loe har fått arbeidet stoppet, men reagerer på at det er han som må ta det ansvaret.

- Det er merkelig at det ikke er blitt en øyeblikkelig reaksjon fra det offentlige. Jeg er ikke så happy med at jeg som grunneier alene må ta dette ansvaret, sier han.

- For bløtt nå

- Er det gjort forsøk på å reparere skadene?

-Nei, nå har det vært for bløtt til at de har kunnet ordne opp etter seg, så jeg har gitt forbud mot at de kjører mer på myrene mine. Det er ikke bare bare å reparere heller, for det tar 50 år å reparere myr, sier Svinsås-Loe.

Svinsås-Loe har tatt kontakt både med kommune og fylkeskommune for å informere om skadene på utmarka si. En annen som reagerer, er Eva Valset fra Buvika. Hun har hytte på Kjølan ved Jøngfjellet, og fikk seg også en stor overraskelse da hun ankom hytta tidligere i sommer.

- Det er trist at man gjør så stor skade. I Resdalen har de klart å legge strøm med kun små sår i naturen, sier Valset.

Både hun og en hyttenabo har takket nei til strøm, fordi de ønsker at hyttelivet skal være annerledes enn hjemme. De må like fullt leve med inngrepene som strømkablene har ført med seg.

- Ikke bra

Fylkesmannen i Trøndelag, ved seniorrådgiver Carina Ulsund, sier de overlater til Orkland kommune å følge opp saken etter aktuelt lovverk.

Landbrukssjef Markus Pettersen i Orkland kommune skriver i et svar til Erik Svinsås-Loe og pressen:

- Vi har vært i kontakt med tiltakshaver Tensio, som innrømmer at utførelsen ikke har vært bra og at det har vært problemer med kjøreskader på bløt myr. De sier at dette selvsagt vil repareres og tilbakeføres, men at det vil ta noe tid før området gror til, skriver han.

Kommunen godkjente en plan for etablering av trafostasjoner fra Trønderenergi (nåværende Tensio) i området ved Litjfjellet hyttefelt i oktober i fjor. Kommunen ble ikke forelagt planer for strømkabler i området, ifølge skrivet fra Pettersen. Han antar derfor at tiltakshaver mener ferdselen og anlegget kommer inn under unntakene som ikke krever søknad.

Lager en ny plan

Han viser imidlertid til motorferdsellovens paragraf om at motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Og at naturmangfoldloven sier: «Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet».

Terje Lilleås i Loe/Lilleås maskin ANS er en av entreprenørene på Litjfjellet. Han sier de er blitt enige med grunneier Erik Svinsås-Loe om videre framdrift, og at de ikke ønsker å uttale seg om saken.

Svinsås-Loe sier følgende:

- Jeg har vært i møte med Tensio, og det skal legges en ny plan for traseer. Kommunen ønsker at de kommer med en ny plan, sier han.