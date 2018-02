Kultur

«Batman Returns» fra 1992, er den andre Batman-filmen fra det jeg ser på som den beste «serien» av Batman-filmer.

Filmen starter med at et foreldrepar 33 år før filmens nåtid finner ut at barnet deres er vanskapt og legger det i en kurv som de kaster i elva. Kurven ender til slutt opp i kloakken blant en flokk pingviner. 33 år senere har forretningsmannen Max Shreck en visjon om å bygge et nytt kraftverk for å redde byens fremtid, men han blir avbrutt av en klovnegjeng hvorpå han stikker av og havner i kloakken, hvor han blir introdusert for personen som for 33 år siden ble lagt i kurven, og som nå har blitt til en bisarr pingvinskapning.

Shreck slår seg sammen med Pingvinen, og snart utgjør de to en kriminell duo som hevder de skal gjøre Gotham City bedre. Pingvinen er imidlertid besatt av hevn etter alle disse årene, og ved hjelp av sin hær med morderiske pingviner, har han til hensikt å knuse alt han hater.

I mellomtiden oppdager maxs sekretær, Selina Kyle, hans onde planer, men blir selv oppdaget av Max og hun blir utsatt for et drapsforsøk. Hun overlever dette, og gjenoppstår som Catwoman (i en langt bedre versjon enn hva Halle Berry noensinne gjorde, pføy!). Med sine overmenneskelige evner, setter hun i gang en hevntokt mot sin tidligere sjef og hans lakeier.

Batman skjønner at noe alvorlig er i gjære, men får problemer med å skille venn og fiende, og i tillegg blir Selina forelsket i ham!